Bo Henriksen substitui Jan Siewert no comando técnico do Mainz

O dinamarquês Bo Henriksen vai assumir o comando técnico do Mainz, substituindo no cargo Jan Siewert, dispensado devido aos maus resultados, anunciou esta terça-feira o clube, penúltimo classificado da Liga alemã de futebol.

Bo Henriksen, de 49 anos, treinava atualmente os suíços do FC Zurique, onde estava desde 2022,e assinou contrato com o clube germânico até 2026.

O dinamarquês, que antes do FC Zurique só tinha orientado clubes no seu país, torna-se no terceiro treinador do Mainz esta temporada.

O clube da Renânia iniciou a época sob as ordens do dinamarquês Dane Bo Svensson, demitido no início de novembro após nove jogos sem vencer para Liga, que deixaram o Mainz no último lugar da tabela.

Jan Siewert assumiu então o cargo de treinador interino, e após a primeira vitória, conseguida no primeiro jogo disputado, foi indicado como técnico principal.

O Mainz, que não vence para Bundesliga há 11 jogos, ocupa a 17.ª e penúltima posição, com 12 pontos, em igualdade com o Darmstadt que é último, e com menos nove do que o União Berlim, que é 15.º e a primeira equipa acima da linha de despromoção.