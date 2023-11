Bo Svensson já não é o treinador do Mainz, último na Bundesliga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Mainz 05 anunciou esta quinta-feira ter chegado a acordo com o treinador dinamarquês Bo Svensson para a rescisão do contrato que o ligava ao atual último classificado da Bundesliga.

O treinador dinamarquês encontrava-se ligado ao Mainz desde janeiro de 2021, altura em que pegou na equipa numa situação complicada - vinha de 10 derrotas em 14 jogos - e a conduziu ao 12.º lugar no final da época.

Bo Svensson, de 44 anos, não vai assim completar o terceiro ano no clube, que também representou várias épocas como jogador, deixando a equipa do Mainz na 18.ª e última posição, com apenas três pontos.

O Mainz 05 foi ainda eliminado esta semana da Taça da Alemanha, ao perder 3-0 em casa do Hertha Berlim, atualmente na segunda liga germânica.