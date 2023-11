Foi despedido após declarações sobre a Palestina e agora responde: «Nada se compara ao inferno de Gaza»

O Mainz comunicou esta sexta-feira que despediu o marroquino Anwar El Ghazi, jogador marroquino que se encontrava suspenso pelo clube alemão desde 17 de outubro, após declarações de apoio à Palestina. Momentos após ser pública a decisão do clube, o próprio futebolista, de 28 anos, recorreu às redes sociais para comentar o sucedido: "A perda do meu meio de subsistência não é nada quando comparada com o inferno que está a ser instaurado sobre os inocentes e vulneráveis em Gaza", escreveu o jogador, que soma duas internacionalizações pela Holanda."O FSV Mainz 05 pôs termo à relação contratual com Anwar El Ghazi e rescindiu com o jogador com efeitos imediatos esta sexta-feira. O clube está a tomar esta medida em resposta às declarações e publicações do jogador nas redes sociais", pode ler-se no comunicado publicado pelo clube no seu site oficial.