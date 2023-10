Mainz suspende jogador do plantel após manifestação de apoio à Palestina

+++ Mainz 05 stellt Anwar El Ghazi frei +++ pic.twitter.com/A8Fe8ytdeP — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) October 17, 2023

O Mainz anunciou esta terça-feira que afastou El Ghazi do plantel da equipa principal devido a uma publicação do jogador pró-palestina nas redes sociais, entretanto apagada, situação que o clube considera como "inaceitável"."O Mainz respeita que existam diferentes perspetivas sobre o complexo conflito do Médio Oriente que se arrasta há décadas. No entanto, o clube distancia-se do conteúdo da publicação porque não anda de mãos dadas com os valores do nosso clube", pode ler-se no comunicado do clube germânico.O jogador holandês chegou ao Mainz no dia 22 de setembro, tendo participado nos três jogos da equipa até ao momento, todos como suplente utilizado."O FSV Mainz 05 dispensou Anwar El Ghazi de todas as suas funções relacionadas com os treino e jogos.A decisão surge na sequência de uma publicação do jogador de 28 anos nas redes sociais entretanto apagada que apareceu no domingo à noite. No post em questão, El Ghazi adotou uma posição sobre o conflito em curso no Médio Oriente que foi considerada inaceitável pelo clube. Antes de tomar esta decisão [afastamento do jogador do plantel], o clube e o jogador envolveram-se numa discussão aprofundada.O Mainz respeita que existam diferentes perspetivas sobre o complexo conflito do Médio Oriente que se arrasta há décadas. No entanto, o clube distancia-se do conteúdo da publicação porque não anda de mãos dadas com os valores do nosso clube".