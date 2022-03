Surto de Covid-19 no Mainz adia jogo da Liga alemã frente ao Dortmund

A receção do Mainz ao Borussia Dortmund, jogo da 25.ª jornada da Liga alemã, previsto para domingo, foi adiado devido a um surto do coronavírus no clube anfitrião, anunciou esta sexta-feira o organizador da Bundesliga.

Um total de 19 pessoas ligadas ao plantel profissional do Mainz, nono classificado do campeonato, entre as quais 13 jogadores e o treinador, o dinamarquês Bo Svensson, efetuaram testes cujo resultado foi positivo ao vírus responsável pela pandemia da Covid-19.

O diretor desportivo do Mainz, Christian Heidel, disse hoje que apenas 14 futebolistas estavam em condições de poderem ser utilizados - nenhum deles guarda-redes - e o regulamento da competição prevê o adiamento de jogos sempre que um clube tenha menos de 16 atletas disponíveis, um dos quais, obrigatoriamente, guarda-redes.

O Dortmund, segundo classificado da prova, a oito pontos do líder Bayern Munique, no qual alinha o defesa internacional português Raphaël Guerreiro, manifestou "compreensão" com o adiamento do encontro, considerando que o regulamento permite a realização de "uma competição justa".

