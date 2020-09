Angeliño continua no Leipzig após novo empréstimo do Manchester City

O Leipzig anunciou esta quarta-feira que o defesa espanhol Angeliño vai continuar no clube mais uma temporada, com um novo empréstimo dos ingleses do Manchester City.

O lateral esquerdo espanhol, de 23 anos, vai assim continuar ao serviço da equipa alemã, que garantiu uma opção de compra no final do empréstimo, cujo valor não foi revelado.

"O Angel não necessitou de muito tempo de adaptação e integrou-se na nossa ideia de jogo. Fez uma boa segunda volta na Bundesliga e na Liga dos Campeões acrescentou muito", disse Markus Krösche, diretor desportivo do Leipzig.

Angeliño esteve ao serviço do Leipzig a partir do mercado de inverno da época passada, tendo alinhado em 18 partidas, com um golo apontado.