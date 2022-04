Leipzig assegura Maarten Vandevoort para 2024

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Leipzig, atual quarto classificado da Bundesliga, revelou esta terça-feira que assinou um contrato pouco habitual com o jovem guarda-redes belga Maarten Vandevoort, válido por cinco épocas, mas com início somente em 2024.

Vandevoordt, de 20 anos, será dentro de dois anos suplente do atual titular, o húngaro Peter Gulacsi, cujo contrato expira em junho de 2025, o que permite ao Leipzig ter uma solução para o futuro através de uma aposta num jovem promissor e de grande talento, segundo o diretor técnico do Leipzig, Christopher Vivell.

O belga tornou-se o mais jovem futebolista a disputar um jogo para a Liga dos Campeões, aos 17 anos e 287 dias, em 2019, pelo Genk, e ascendeu à titularidade na equipa - ao serviço da qual já leva 71 jogos - e na seleção belga de sub-21.

"Estou muito feliz com esta transferência, o Gulacsi [titular do Leipzig] tornou-se um dos melhores guarda-redes da Europa e este é o caminho que eu também quero seguir", afirmou Vandevoort, que pretende continuar "a acumular experiência" ao serviço do Genk até chegar ao Leipzig.