A crise continua: Schalke 04 sofre golo aos 90'+3 e não vence há 27 jogos

Ainda não foi desta que o Schalke 04 travou uma das séries negativas mais longas dos últimos tempos nas principais ligas europeias. Este domingo, diante do Augsburgo, os de Gelsenkirchen empataram a dois golos e ampliaram para uns incríveis 27 encontros a sequência de partidas sem triunfar. A última vitória parece já ter sido numa outra vida: foi a 17 de janeiro, diante do Borussia Monchengladbach. De lá para cá, nos tais 27 encontros, o melhor que o Schalke 04 conseguiu foram nove empates. Os outros jogos, 18 para sermos exatos, acabaram todos em derrotas...





E se em grande parte dos outros encontros o desfecho ficou conhecido bem cedo, aquilo que aconteceu este domingo mostrou que o azar parece mesmo estar a perseguir a equipa de Gonçalo Paciência. Depois de terem visto Mark Uth sair lesionado e Suat Serdar marcar na própria baliza na primeira metade, o Schalke 04 conseguiu reagir e deu a volta ao marcador em nove minutos, com golos de Benito Raman (52') e Nassim Boujellab (61'). A vantagem parecia estar para durar, até que nos descontos caiu um enorme balde de água fria. Marco Richter, aos 90'+3, fez o golo da equipa da casa, ditou o 2-2 final e ampliou para as tais 27 partidas a sequência em ganhar...Com tudo isto, já só faltam mais dois jogos no presente ano civil para tentar impedir que 2020 acabe com apenas uma vitória no currículo. Friburgo e Arminia Bielefeld são os adversários...