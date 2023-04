Adepto morre no estádio do Schalke 04 durante jogo com o Bayer Leverkusen

Der Fußball tritt heute in den Hintergrund. Ein Zuschauer ist während der Partie in der Südkurve zusammengebrochen. Alle Reanimationsversuche waren leider nicht erfolgreich.



Wir senden den Angehörigen unser herzliches Beileid. Unsere Gedanken sind bei euch.#S04 | #RIP pic.twitter.com/RL2ryZsWGI — FC Schalke 04 (@s04) April 1, 2023

O Schalke 04 lamentou este sábado, em comunicado, a morte de um adepto nas bancadas da Veltins-Arena, durante o duelo entre o clube de Gelsenkirchen e o Bayer Leverkusen, que os visitantes venceram por 3-0."O futebol fica em segundo plano hoje. Um espectador desmaiou na curva sul durante o jogo. Infelizmente, todas as tentativas de reanimação não tiveram sucesso. Enviamos as nossas sentidas condolências à família. O nosso pensamento está com vocês", pode ler-se na nota publicada nas redes sociais do emblema alemão.De referir que, enquanto o adepto estava a ser assistido pelas equipas médicas, alguns dos steawrds presentes no estádio taparam todos os ânguelos para não o expor.