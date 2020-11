Gonçalo Paciência devastado com nova lesão: «Fazes tudo bem e mesmo assim o Mundo colapsa...»

Mais uma má notícia para o Schalke 04 e para Gonçalo Paciência. Afastado da última jornada da Bundesliga devido a lesão no joelho, o avançado português confirmou esta segunda-feira, através das redes sociais, que estará afastado da equipa alemã "por algum tempo", após ter sido operado "com sucesso".

A sentida mensagem do internacional luso fala sobre o calvário que tem tido com lesões durante toda a sua carreira, afirmando que de tudo fará para deixar "orgulhosos" todos aqueles que apoiam o seu trajeto.

"Às vezes fazes tudo bem, cuidas de ti mesmo, treinas, recuperas, fazes do teu corpo a tua prioridade, fazes de tudo para que não tenhas lesões - porque é isso o que mais aterroriza a nossa carreira - e mesmo assim o Mundo colapsa: estou outra vez lesionado e acabei de acordar de uma operação que foi bem sucedida. Isto vai afastar-me da equipa por algum tempo", começou por dizer o português.

"A história repete-se: agora, tens de voltar a desafiar-te, recuperar e mostrar o quão bom és e a força e resiliência que tens, depois de mais uma queda! Tem sido assim durante toda a minha vida. Mais uma lesão, parece que é algo normal na minha carreira, que eu nunca serei protegido. Toda a minha vida, com todos os altos e baixos, sempre demonstrei que eu sou capaz de me tornar mais forte e que posso estar ao mais alto nível, e sim, parece que desta vez vou fazer outra vez com que todos aqueles que gostam de mim se sintam orgulhosos mais uma vez. É sobre paixão, e é sobre as nossas paixões que devemos dar a nossa vida porque é isso que nos faz viver", prosseguiu, sem deixar uma mensagem ao clube e aos companheiros de equipa.

"A todos os meus companheiros de equipa, sinto muito deixar-vos neste momento difícil, mas eu acredito em vocês e estarei aqui para apoiar-vos. Estamos juntos e juntos vamos estar novamente, tenho muito orgulho em poder representar este clube e tenho a certeza que serei feliz de azul e branco! Voltaremos a ver-nos em breve na Veltins Arena para lutarmos pelo nosso clube", pode ler-se.