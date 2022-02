Schalke 04 coloca ponto final na ligação com a Gazprom

O Schalke 04 anunciou esta segunda-feira o fim da ligação com a Gazprom que durava desde janeiro de 2017. Esta decisão surge quatro dias depois de o clube alemão ter retirado o patrocínio das camisolas na sequência do ataque da Rússia à Ucrânia."O Conselho de Administração do Schalke 04, com a aprovação do Conselho Fiscal, decidiu terminar a parceria entre o clube e a Gazprom. A Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal estão a conversar com representantes do atual patrocinador principal e mais informações serão divulgadas oportunamente. A plena capacidade financeira do clube mantém-se inalterada por esta decisão", informou o Schalke 04.