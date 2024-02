Schalke 04 corre o risco de desaparecer

O histórico Schalke 04 vive dias complicados e corre mesmo o risco de desaparecer. Mergulhado em dívidas, o emblema de Gelsenkirchen compete atualmente no segundo escalão, mas as probabilidades de nova queda são bem reais - atualmente ocupam o 15º lugar, com 20 pontos. O Schalke 04 não terá licença para competir na terceira divisão, devido à divida de 165 milhões de euros, sendo obrigada a começar do zero como equipa amadora. Karel Geraerts, treinador do Schalke 04, admitiu recentemente que os alemães vivem dias dramáticos: "Os próximos seis meses serão vitais".