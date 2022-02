Schalke 04 retira Gazprom das suas camisolas

O Schalke 04 anunciou que irá retirar o nome da Gazprom, principal patrocinador do clube, das suas camisolas. A empresa energética russa é uma das maiores exportadoras de gás natural do mundo, interesse comercial apontado como uma das motivações da invasão da Ucrânia por parte da Rússia."Perante os acontecimentos, desenvolvimento e escalada dos últimos dias, o Schalke 04 decidiu retirar das camisolas o lettering do seu principal patrocinador, Gazprom. Esta etapa segue as discussões feitas com a Gazprom Alemanha. Em vez disso, "Schalke 04" será utilizado na frente das nossas camisolas", informou o clube, em comunicado.