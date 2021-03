Sem Paciência nem treinador

Gonçalo Paciência (lesionado) continua a assistir de fora ao desmoronamento do Schalke 04. Na sequência da goleada sofrida diante do Estugarda (1-5), o clube voltou a despedir o treinador. Agora a vítima dos maus resultados e do último lugar na tabela foi Christian Gross. Contratado no final de dezembro, o suíço apenas ganhou um dos 11 jogos em que orientou a equipa e acaba despedido. Antes, já Manuel Baum e David Wagner (sem contar com o interino Huub Stevens) tinham sofrido a ‘chicotada’. Com Gross saem ainda o diretor desportivo Jochen Schneider e o ‘team manager’ Sascha Riether.

O arranque de 2021 também não está a correr bem ao Bayer Leverkusen. Desde o início do ano, os farmacêuticos só ganharam dois dos dez jogos disputados na liga e estagnaram no 6º lugar. Frente ao Friburgo, Mais uma dor de cabeça, ao perderem por 2-1. O U. Berlim desperdiçou a oportunidade de se aproximar ao empatar com o Hoffenheim.