Leonardo Bonucci deixa Juventus e assina pelo Union Berlim

O defesa internacional italiano Leonardo Bonucci, campeão europeu em 2021, vai reforçar o Union Berlim, adversário do Sporting de Braga na Liga dos Campeões, anunciou esta sexta-feira o clube da Bundesliga.

Bonucci, de 36 anos, tinha mais um ano de contrato com a Juventus, clube no qual passou a maior parte da carreira [12 épocas, entre 2010 e 2013], com exceção da época 2017/18, quando alinhou no AC Milan.

O Union Berlim não revelou a duração do contrato com o internacional italiano, mas a imprensa alemã assegura tratar-se de um vinculo de apenas uma temporada.

"É qualquer coisa especial para mim, partir para o estrangeiro pela primeira vez na minha carreira. No Union, vou ter a oportunidade de continuar a jogar ao mais alto nível e ajudar a equipa em três competições exigentes com a minha experiencia", explicou Bonucci.

Nove vezes campeão italiano, oito pela Juventus e uma pelo AC Milan, o defesa central disputou ainda duas finais da Champions, ambas perdidas, com Barcelona, em 2015, e com o Real Madrid, em 2017.

O Union Berlim, que tem no seu plantel o defesa português Diogo Leite, terminou em quarto lugar na edição 2022/23 da Bundesliga, assegurando uma vaga na Liga dos Campeões, competição em que vai defrontar, além de Sporting de Braga, o Real Madrid e o Nápoles.

O avançado Kevin Volland, que jogava no Mónaco, e o defesa Robin Gosens, ex-Inter Milão, foram outros dos reforços do emblema da capital alemã.