Union Berlim tropeça na visita ao último e falha liderança isolada na Bundesliga

O Union Berlin desperdiçou este domingo a oportunidade de se isolar na liderança na Liga alemã de futebol, com um empate impensável em casa frente ao Schalke 04 (0-0), último classificado do campeonato.

A derrota do líder Bayern Munique, no sábado, na visita ao Borussia Mönchengladbach (3-2), abria caminho à liderança do Union, mas a equipa foi uma pálida imagem do que tem sido nos últimos jogos, com seis triunfos consecutivos no campeonato.

O nulo deixou o Union Berlim na frente, com os mesmos pontos do campeão Bayern Munique, ambos com 43, mas as duas equipas ainda podem hoje ser igualadas pelo Borussia Dortmund, o que faria que a 21.ª ronda terminasse com um trio de líderes.

Para isso é preciso que a equipa do internacional luso Raphäel Guerreiro vença este domingo na receção ao Hertha Berlim (17.º), e que, afinal, consiga em casa fazer o que o Union não fez diante do Schalke (18.º).

Para a formação de Gelsenkirchen o ponto conquistado hoje na capital traduz-se no quarto empate consecutivo, embora o Schalke se mantenha como lanterna-vermelha, apenas com duas vitórias em 21 jogos, somando 13 pontos, menos quatro do que o Hertha.

A 21.ª jornada ficará completa com o Borussia Dortmund-Hertha e, mais logo, com o Bayer Leverkusen-Mainz.