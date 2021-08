Waldschmidt: «Estou muito feliz por regressar à Bundesliga, era algo que eu queria muito»

Luca Waldschmidt já foi oficializado como novo reforço do Wolfsburgo, depois de sair do Benfica a troco de 12 milhões de euros.

Em declarações aos canais oficiais do clube, o internacional alemão mostrou-se muito feliz pelo regresso à Bundesliga, algo que desejava muito. "Estou muito feliz por regressar à Bundesliga, era algo que eu queria muito. Depois de iniciar as conversações com os responsáveis [do clube], rapidamente me apercebi que a mudança para o Wolfsburgo era o passo certo para mim. Estou convencido de que a filosofia e ambições do clube compatabilizam-se a 100 por cento com as minhas", começou por dizer o avançado de 25 anos, antes de falar sobre o plantel.

"Já conhecia dois ou três jogadores antes e agora estou ansioso por conhecer e integrar-me com o resto do plantel", terminou.

Recorde-se que Luca Waldschmidt chegou ao Benfica no verão de 2019/20, a troco de 15 milhões de euros, proveniente do Friburgo. Pelos encarnados, disputou um total de 43 jogos, tendo apontado um total de 12 golos.