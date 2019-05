1.º de Agosto a uma vitória de se sagrar tetracampeão angolano

O 1.º de Agosto venceu hoje no reduto do Cuando Cubango FC por 3-0, em jogo da penúltima jornada do campeonato angolano de futebol, ficando a uma vitória de ser tetracampeão de Angola.No Cuando Cubango, em jogo da 29.ª jornada, os tricampeões do 'Girabola' chegaram empatados ao intervalo, tendo, nos primeiros 10 minutos da segunda parte, marcado dois golos, por Mabululu e jovem Zito Luvungu, de 17 anos, que se estreou na equipa sénior, consumando a vitória a um minuto do fim, com um tento de Ari Papel.Em Luanda, também hoje, o Petro de Luanda derrotou a Académica do Lobito por 1-0 e manteve-se a um ponto do 1.º de Agosto, quando falta apenas uma jornada para o termo do 'Girabola'.Na última jornada, o 1.º de Agosto desloca-se ao terreno do Kabuscorp do Palanca, terceiro, com 49 pontos, e que hoje empatou a zero em casa do Bravos do Maquis, enquanto o Petro visita o Progresso do Sambizanga, sétimo, com 39, e que perdeu no sábado por 2-1 no Libolo, frente ao Recreativo local.Quanto à manutenção, e confirmada que estava a descida do Saurimo FC, que sábado recebeu e venceu o Santa Rita de Cássia do Uíge por 3-2, falta conhecer qual a equipa que o acompanhará, se o 'histórico' Atlético Sport Aviação (ASA), 14.º, com 25 pontos, ou o Cuando Cubango FC, 15.º, com 23.Na derradeira jornada, o ASA recebe o Recreativo de Caála, nono, com 36 pontos, enquanto o Cuando Cubango FC é visitado pelo Recreativo do Libolo.