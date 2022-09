1.º de Agosto bate Red Arrows na 1.ª pré-eliminatória da Champions africana

Os angolanos do 1.º de Agosto estrearam-se este sábado com vitória na Liga dos Campeões africana, no terreno dos zambianos do Red Arrows, por 1-0, na primeira pré-eliminatória da competição.

Em jogo disputado no Estádio dos Heróis, em Lusaka, Zine, aos cinco minutos, marcou o golo solitário da formação angolana, que, vai defender a vantagem na segunda mão, em casa, no dia 18 de setembro.

No domingo, o Petro de Luanda, orientado pelo treinador português Alexandre Santos, visita o Black Bulls, de Moçambique, estreante na competição, no estádio de Zimpeto.

Na edição passada da Liga dos Clubes Campeões africana, os angolanos do Petro de Luanda foram eliminados nas meias-finais, pelos marroquinos do Wydad Casablanca.