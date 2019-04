1.º de Agosto cada vez mais perto do tetracampeonato a duas jornadas do fim do Girabola

O 1.º de Agosto recebeu e venceu este domingo o Bravos do Maquis por 3-0 e ficou mais perto de conquistar o quarto título consecutivo de campeão angolano de futebol, quando faltam duas jornadas para o fim do Girabola.Num jogo disputado do Estádio 11 de Novembro, em Luanda, referente à ronda 28, os 'agostinos" marcaram por Bóbó, aos 14 minutos, Buá, aos 83, e Ary Papel, aos 90+2, atingindo os 61 pontos, mais quatro do que o Petro de Luanda, que tem ainda um jogo a cumprir diante do último classificado e já praticamente despromovido Saurimo FC, partida agendada para quarta-feira.Até ao final da prova, o 1.º de Agosto defronta fora o Cuando Cubango FC, penúltimo classificado e em zona de descida (23 pontos), e recebe o Kabuscorp do Palanca, atualmente no sétimo posto, com 36 pontos.Os 'petrolíferos', além do acerto de calendário frente ao Saurimo FC, recebem a Académica do Lobito, 11.º com 26 pontos, mas apenas dois acima da 'linha de água', e deslocam-se ao terreno do rival luandense Progresso do Sambizanga, no grupo dos quartos classificados, com 38 pontos.No sábado, o Petro de Luanda venceu em casa o Santa Rita de Cássia por 1-0.Nos restantes jogos hoje disputados, o Progresso do Sambizanga derrotou em casa o Cuando Cubango FC por 3-1, enquanto a Académica do Lobito cedeu um empate 1-1 no seu terreno diante do Recreativo do Libolo.O jogo entre o Desportivo da Huíla (3.º, com 43 pontos) e o Sporting de Cabinda (14.º, com 24 e em zona de descida à "Segundona") não se realizou por problemas de transporte da equipa cabindense.Também na abertura da ronda, o Atlético Sport Aviação (ASA) venceu o Saurimo FC (1-0), o Kabuscorp do Palanca empatou 1-1 com o Sagrada Esperança, resultado idêntico ao ocorrido entre o Interclube e o Recreativo da Caála.Atlético Sport Aviação (ASA)- Saurimo FC, 1-0Santa Rita de Cássia - Petro de Luanda, 0-1Interclube de Luanda - Recreativo da Caála, 1-1Kabuscorp do Palanca - Sagrada Esperança, 1-1Académica do Lobito - Recreativo do Libolo, 1-1Desportivo da Huíla - Sporting de Cabinda, (adiado)1.º de Agosto - Bravos do Maquis, 3-0Progresso Sambizanga - Cuando Cubango FC, 3-11. 1.º de Agosto, 61 pontos (a)2. Petro de Luanda, 57 (menos um jogo)3. Desportivo da Huíla, 43 (b) (menos um jogo)4. Sagrada Esperança, 38. Progresso do Sambizanga, 38. Interclube de Luanda, 387. Kabuscorp do Palanca, 36 (c). Recreativo do Libolo, 369. Recreativo de Caála, 33 (menos um jogo)10. Bravos do Maquis, 32 (d) (menos um jogo)11. Académica do Lobito, 2612. Santa Rita de Cássia do Uíge, 25 (menos um jogo). Atlético Sport Aviação (ASA), 25 (menos um jogo)14. Sporting de Cabinda, 24 (menos um jogo)15. Cuando Cubango FC, 2316. Saurimo FC, 18 (menos um jogo)(a) - Retirados três pontos por falta à verdade desportiva;(b) - Retirados três pontos por falta à verdade desportiva;(c) - Retirados nove pontos por incumprimentos contratuais;(d) - Retirados três pontos por incumprimentos contratuais.