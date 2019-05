1.º de Agosto conquista a Taça de Angola e faz a 'dobradinha'

Uma semana após ter conquistado o campeonato de futebol angolano pela quarta vez consecutiva, o 1.º de Agosto fez a 'dobradinha', ao derrotar no sábado o Desportivo da Huíla por 2-1, na final da Taça de Angola.Num jogo disputado no Estádio 11 de Novembro, em Luanda, o Desportivo da Huíla marcou primeiro, por Leonel, aos 45'+2 minutos, resultado com que terminou a primeira parte.No segundo tempo, os 'agostinos' deram a volta ao marcador em seis minutos, com golos de Zito, aos 59', e por Ary Papel, aos 64', de grande penalidade.No fim de semana passado, o 1.º de Agosto alcançou o tetracampeonato do 'Girabola'. Ao vencer a Taça de Angola, o 1.º de Agosto alcançou o sexto título na prova, ainda longe dos 11 conquistados pelo Petro de Luanda.A Taça de Angola não foi disputada em 2018 devido à alteração da Confederação Africana de Futebol (CAF) no calendário dos seus filiados por decisão da Federação Internacional de Futebol (FIFA).A FIFA determinou a conclusão das provas dentro dos prazos que se aplicam nos principais campeonatos da Europa - de agosto a maio.