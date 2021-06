1.º de Agosto de Paulo Duarte empata e atrasa-se na liderança do Girabola

O 1.º de Agosto, treinado pelo português Paulo Duarte, empatou este sábado 0-0 diante do Bravos do Maquis, em jogo da 23ª jornada, disputado na província angolana do Moxico, e perdeu terreno na liderança do campeonato angolano de futebol.

Com o sexto empate no Girabola, os militares, como também é conhecido o 1.º de Agosto, somam 51 pontos, à frente do Sagrada Esperança, segundo, que tem 48 pontos e menos dois jogos.

Para a mesma ronda, a Académica do Lobito e o Recreativo da Caála empataram, 0-0, no estádio do Buraco, província angolana de Benguela, a sul de Angola.

Já o Sporting de Cabinda perdeu, em casa, por 2-3, diante do Williet, que ascendeu ao sétimo lugar do campeonato.

João Vala, do Williet, inaugurou o placard, aos 14 minutos, resultado igualado por Castro, aos 31. Aos 44, Die desfez a desvantagem para o Williet, que, aos 63 minutos, viu Gláucio Fanfán, empatar à partida.

O golo da consagração surgiu, aos 87 minutos, por Yele.

Tiago Azulão, do Petro de Luanda, e Mabululu, do 1.º de Agosto, com 10 golos cada, lideram a tabela dos maiores goleadores, seguidos por Dasfáa, do Interclube, com nove golos.

O duelo entre o Sagrada Esperança e o Recreativo do Libolo foi adiado devido à existência de casos positivos de covid-19 no plantel do Libolo, entre jogadores e membros da equipa técnica.

Jogos da 23.ª jornada:

- Sábado, 05 jun:

Académica do Lobito - Recreativo da Caála, 0-0

Sporting de Cabinda - Williet, 2-3

Bravos do Maquis -- 1.º de Agosto, 0-0

- Domingo, 06 jun:

Petro de Luanda - Progresso Sambizanga

Ferrovia do Huambo - Interclube

Kuando Kubango - Santa Rita de Cássia

Desportivo da Huila - Baixa de Cassanje

- Adiado:

Sagrada Esperança - Recreativo do Libolo

Classificação

1. 1.º de Agosto, 51.

2. Sagrada Esperança, 48.

3. Petro de Luanda, 48.

4. Bravos do Maquis, 40.

5. Interclube, 36.

6. Recreativo da Caála, 32.

7. Williete de Benguela, 30

8. Académica do Lobito, 28.

9. Desportivo da Huila, 27.

10. Recreativo do Libolo, 26.

11. Progresso Sambizanga, 23.

12. Sporting de Cabinda, 23.

13. Kuando Kubango, 19.

14. Baixa de Cassanje, 18.

15. Santa Rita de Cássia, 17.

16. Ferrovia do Huambo, 12.