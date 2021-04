1º de Agosto de Paulo Duarte vence Recreativo da Caála e lidera Girabola

O 1.º de Agosto, treinado pelo português Paulo Duarte, assumiu esta terça-feira a liderança do campeonato angolano de futebol, com 32 pontos, após vencer por 4-0 o Recreativo da Caála, em jogo em atraso da 5.ª jornada.

Os golos dos militares foram rubricados por Bobó, Zini e Bito, que bisou, neste confronto que decorreu no Estádio 11 de Novembro, marcado também pela chuva que caiu naquela região do Camama, em Luanda.

A vitória do 1.º de Agosto, tetracampeão angolano em título, relega o Bravos do Maquis para a segunda posição, com 31 pontos, mais dois do que o Sagrada Esperança, terceiro colocado.

O Girabola 2020/21, que já fez disputar a 15.ª e última jornada da primeira volta, regista até 18 de abril a realização de jogos em atraso.

Das Faa, do Interclube comandado pelo português Ivo Campos, e Mabululu, do 1.º de Agosto, são os melhores marcadores da prova, ambos com sete golos.

A segunda volta do campeonato tem início previsto para 21 de abril.

Classificação:

1. 1.º de Agosto, 32 pontos.

2. Bravos do Maquis, 31.

3. Sagrada Esperança, 29.

4. Petro de Luanda, 28.

5. Interclube, 25.

6. Recreativo da Caála, 21.

7. Ferrovia do Huambo, 19.

8. Cuando-Cubango FC, 17.

9. Académica do Lobito, 17.

10. Progresso do Sambizanga, 16.

11. Desportivo da Huíla, 15.

12. Baixa de Cassange, 14.

13. Williet de Benguela, 14.

14. Sporting de Cabinda, 14.

15. Recreativo do Libolo, 13.

16. Santa Rita de Cássia, 12.