1.º de Agosto e Interclube, de Ivo Campos, nas meias finais da Taça de Angola

O 1º de Agosto qualificou-se quarta-feira para as meias-finais da Taça de Angola em futebol, após empatar 1-1 com a Académica do Lobito, em jogo da segunda mão dos quartos de final da prova. Na primeira mão, o 1.º de Agosto, detentor do título, venceu a Académica por 1-0.

No estádio de Ombaka, província angolana de Benguela, Odilon, aos 66 minutos, marcou o golo dos lobitangas, enquanto Bobó, aos 90+2, fez o empate que garantiu a passagem para as meias-finais, nas quais a Académica vai defrontar o Bravos do Maquis.

O Bravos do Maquis garantiu a presença nas meias-finais ao vencer esta quarta-feira, no estádio Mundunduleno, província do Moxico, o Williet de Benguela por 1-0. Na primeira mão, registou-se um empate 2-2.

Também esta quarta, o Interclube, treinado pelo português Ivo Campos, venceu o Sporting de Benguela por 3-0 e, no cômputo geral, venceu a eliminatória por 5-0, em consequência da vitória 2-0 no desafio da primeira mão.

Com este resultado, o Inter defronta nas meias-finais o Sagrada Esperança, que hoje ultrapassou o Desportivo da Huíla, após triunfo de 1-0, resultado similar ao jogo da primeira mão.

Os jogos das meias-finais da Taça de Angola, segunda maior competição futebolística do país depois do 'Girabola', estão agendados para 18 de março.