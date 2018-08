1.º de Agosto e Petro de Luanda separados por um ponto a uma jornada do fim

O 1.º de Agosto empatou esta quinta-feira 2-2 em casa do Sagrada Esperança e viu, na penúltima jornada do campeonato angolano, o Petro de Luanda ficar um ponto, depois de vencer, fora, o Interclube por 2-0.Com estes resultados, os 'militares', bicampeões nacionais, têm 54 pontos, mais um que os 'polícias' (Petro de Luanda) e tudo se decidirá na última jornada, com o 1.º de Agosto a receber o Cuando Cubango e o Petro de Luanda o Sagrada Esperança.No Dundo, na província da Lunda Norte, o Sagrada Esperança chegou aos 2-0, com golos de Cachi, aos 21 minutos, e de Geraldo, de grande penalidade, aos 26, tendo a equipa de Luanda reduzido aos 45+2 minutos, por Geraldo, resultado que se verificava ao intervalo.Na segunda parte, um golo de Mário, aos 61 minutos, empatou a partida, tendo, a partir daí, sido avassaladora a pressão do 1.º de Agosto, que esteve várias vezes à beira do terceiro.Em Luanda, o Interclube, terceiro classificado, viu o Petro de Luanda marcar na segunda parte, por Mateus e Tiago Azulão, avançado brasileiro que confirmou o estatuto de melhor marcador do 'Girabola', com 20 golos, mais quatro do que o seu recorde de 16 que estabeleceu na época anterior.Destaque também nesta 29.ª e penúltima jornada do 'Girabola' para o Domant FC, que foi à Huíla defrontar o Desportivo local e perder por 3-0, mantendo-se com 22 pontos e juntando-se ao JGM do Huambo (que desistiu da prova) e ao 1.º de Maio de Benguela na descida ao segundo escalão.Da descida livraram-se o Recreativo de Caála, que bateu a Académica do Lobito por 2-0, e o Cuando Cubango, que recebeu e bateu o Recreativo do Libolo por 1-0, que chegaram ambos aos 28 pontos a uma jornada do fim.No outro jogo do dia, o Bravos do Maquis venceu por 1-0 o Kabuscorp do Palanca e subiu do 11.º para o oitavo posto da classificação.Recreativo de Caála - Académica do Lobito 2-0Bravos do Maquis - Kabuscorp do Palanca 1-0Cuando Cubango FC - Recreativo do Libolo 1-0Sagrada Esperança - 1.º de Agosto 2-2Desportivo da Huíla - Domant FC do Bengo 3-0Interclube - Petro de Luanda 0 - 21.º de Maio de Benguela - Sporting de Cabinda, mais tardeProgresso do Sambizanga (folga)1. 1º de Agosto, 542. Petro de Luanda, 533. Interclube, 424. Académica do Lobito, 375. Recreativo do Libolo, 376. Desportivo da Huíla, 367. Sagrada Esperança, 338. Bravos do Maquis, 339. Sporting de Cabinda, 31 (menos um jogo)10. Kabuscorp do Palanca, 3111. Progresso do Sambizanga, 3012. Recreativo de Caála, 2813. Cuando Cubango FC, 2814. Domant FC do Bengo, 2215. 1.º de Maio de Benguela, 19 (menos um jogo)16. JGM do Huambo (desistência)2 de setembro (domingo, com todos os jogos às 15:00):Sporting de Cabinda - Bravos do MaquisRecreativo do Libolo - Progresso do SambizangaDomant FC do Bengo - InterclubeRecreativo de Caála - Desportivo da HuílaPetro de Luanda - Sagrada EsperançaKabuscorp do Palanca - Académica do Lobito1.º de Agosto - Cuando Cubango FCFolga: 1.º de Maio de Benguela