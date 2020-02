1.º de Agosto empata com último classificado mas conserva liderança do Girabola

O Santa Rita de Cássia, último classificado do campeonato angolano de futebol, impôs este domingo um empate a zero ao 1.º de Agosto, líder da prova, em jogo da 20ª jornada.

Apesar do empate, o 1.º de Agosto, tetracampeão em título, mantém a liderança do campeonato com 45 pontos, mais dois do que o Petro de Luanda, vice-campeão das últimas quatro temporadas.

O Santa Rita de Cássia somou o seu 13.º ponto e mantém-se no último lugar da tabela

Também hoje, o Bravos do Maquis venceu o Recreativo da Caála e consolidou a terceira posição do Girabola com 38 pontos, somando a quinta vitória consecutiva.

A jornada encerra na segunda-feira, com o desafio entre o Sporting de Cabinda e Progresso do Sambizanga.

Tony, do Petro de Luanda, e Mabululu, do 1.º de Agosto, lideram a lista dos melhores marcadores com 11 golos cada, mais três do que Jó Paciência, do Sporting de Cabinda, e Yano, do Petro de Luanda.

Jogos da 20ª jornada:

- Sábado, 15 fev:

Académica do Lobito - Desportivo da Huíla, 0-0.

Interclube - Cuando-Cubango FC, 0-0.

Recreativo do Libolo - Sagrada Esperança, 0-0.

Petro de Luanda - Ferrovia do Huambo, 2-0.

Ferrovia do Huambo - 1º de Agosto, 1-1.

- Domingo, 16 fev:

1º de Agosto - Santa Rita de Cássia, 0-0.

Bravos do Maquis - Recreativo da Caála, 2-0.

- Segunda-feira, 17 fev:

Sporting de Cabinda - Progresso do Sambizanga

Williet de Benguela (folga)

Classificação:

1. 1.º de Agosto, 45 pontos (menos um jogo).

2. Petro de Luanda, 43 pontos (menos dois jogos).

3. Bravos do Maquis, 38.

4. Académica do Lobito, 32.

5. Recreativo do Libolo, 32.

6. Interclube, 30.

7. Williet de Benguela, 28.

8. Desportivo da Huíla, 28 (menos um jogo).

9. Sagrada Esperança, 22 (menos um jogo).

10. Recreativo da Caála, 21.

11. Cuando-Cubango FC, 19.

12. Sporting de Cabinda, 18.

13. Ferroviário do Huambo, 16.

14. Progresso do Sambizanga, 15 (menos um jogo).

15. Santa Rita de Cássia FC, 13.

16. 1º de Maio de Benguela (desclassificado).