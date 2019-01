1.º de Agosto empata mas mantém liderança

O tricampeão angolano 1.º de Agosto empatou esta quarta-feira em casa com o Sagrada Esperança, sofrendo à 12.ª jornada os primeiros três golos no campeonato de futebol angolano, o Girabola, prova na qual manteve a liderança.Em Luanda, frente à equipa da Lunda Norte, os agostinos não conseguiram manter a inviolabilidade das redes e, aos três golos apontados, respondeu o Sagrada Esperança com outros tantos, com o 1.º de Agosto a voltar a isolar-se no campeonato, com 23 pontos.Quem lucrou com o empate do líder foram o surpreendente Desportivo da Huíla, que recebeu e bateu hoje o lanterna-vermelha Saurimo FC por 2-1, chegando aos 22 pontos, e o Kabuscorp do Palanca, que venceu na terça-feira em casa o Recreativo da Caála por 3-1 e subiu ao terceiro posto, com 21.Também na terça-feira, o Petro de Luanda empatou a zero no terreno do Atlético Sport Aviação (ASA), pelo que acabou ultrapassado pelo Kabuscorp do Palanca e chegou aos 18 pontos, embora tenha ainda três jogos em atraso.Já hoje, o Santa Rita recebeu e venceu o Recreativo do Libolo por 1-0, FC Bravos do Maquis e Cuando Cubango FC empataram a dois golos e o Interclube empatou a zero diante do Sporting de Cabinda.Por fim, o Progresso do Sambizanga foi também hoje ao Lobito vencer a Académica local por 2-0 e saltou para a quinta posição, em igualdade pontual com o Petro de Luanda.- Terça-feira, 15 jan:Atlético Sport Aviação (ASA) - Petro de Luanda, 0-0Kabuscorp do Palanca - Recreativo da Caála, 3-1- Quarta-feira, 16 jan:FC Bravos do Maquis - Cuando Cubango FC, 2-21.º de Agosto - Sagrada Esperança, 3-3Interclube de Luanda - Sporting de Cabinda, 0-0Desportivo da Huíla - Saurimo FC, 2-1Santa Rita do Uíge - Recreativo do Libolo, 1-0Académica do Lobito - Progresso do Sambizanga, 0-21. 1.º de Agosto, 23 pontos (menos em jogo)2. Desportivo da Huíla, 22 (menos um jogo)3. Kabuscorp do Palanca, 214. Petro de Luanda, 18 (menos três jogos). Progresso do Sambizanga, 186. Bravos do Maquis, 177. Sagrada Esperança, 15 (menos um jogo)8. Recreativo de Caála, 14 (menos um jogo). Académica do Lobito, 14. Santa Rita do Uíge, 1411. Sporting de Cabinda, 13 (menos um jogo)12. Interclube de Luanda, 1213. Recreativo do Libolo, 11. Atlético Sport Aviação (ASA) 1115. Cuando Cubango FC, 1016. Saurimo FC, 9FC Bravos do Maquis - 1.º de AgostoSagrada Esperança - Kabuscorp do PalancaRecreativo da Caála - Interclube de LuandaSporting de Cabinda - Desportivo da HuílaSaurimo FC - Atlético Sport Aviação (ASA)Petro de Luanda - Santa Rita do UígeRecreativo do Libolo - Académica do LobitoCuando Cubango FC - Progresso do Sambizanga