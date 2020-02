1.º de Agosto empata mas mantém liderança do Girabola

O 1.º de Agosto, tetracampeão angolano, conservou este sábado a liderança do campeonato, com 41 pontos, após empatar a 1-1 diante do Ferrovia do Huambo, num dos jogos de abertura da 19.ª jornada.

Por seu lado, o seu arquirrival e vice-campeão das últimas quatro temporadas, Petro de Luanda, também empatou, a zero, no Dundo, província angolana da Lunda Norte, com o Sagrada Esperança, preservando o segundo posto, com 40 pontos.

Também hoje, o Desportivo da Huíla ascendeu à sétima posição do Girabola, após vencer no seu reduto o Recreativo do Libolo por 3-1.

A jornada encerra no domingo, com quatro jogos, com destaque para o Recreativo da Caála-Interclube, treinado pelo português Ivo Campos.

Resultados da 19.ª jornada:

- Sábado, 8 fevereiro:

Ferrovia do Huambo - 1º de Agosto, 1-1

Sagrada Esperança - Petro de Luanda, 0-0

Desportivo da Huíla - Recreativo do Libolo, 3-1

- Domingo, 9 fevereiro:

Recreativo da Caála - Interclube

Santa Rita de Cássia - Bravos do Maquis

Progresso do Sambizanga - Académica do Lobito

Williet de Benguela - Sporting de Cabinda

Folga: Cuando-Cubango FC.

Classificação:

1. 1.º de Agosto, 41 pontos (menos dois jogos)

2. Petro de Luanda, 40 pontos (menos dois jogos)

3. Bravos do Maquis, 32

4. Recreativo do Libolo, 31

5. Interclube, 29

6. Académica do Lobito, 28

7. Desportivo da Huíla, 27 (menos dois jogos)

8. Williet de Benguela, 25

9. Sagrada Esperança, 21 (menos um jogo)

10. Sporting de Cabinda, 18

11. Recreativo da Caála, 18

12. Cuando-Cubango FC, 18

13. Ferroviário do Huambo, 16

14. Progresso do Sambizanga, 15 (menos um jogo)

15. Santa Rita de Cássia FC, 12

16. 1º de Maio de Benguela, 0 (desclassificado)