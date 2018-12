1.º de Agosto empata mas mantém liderança isolada

O tricampeão angolano 1.º de Agosto empatou esta quarta-feira 0-0 no estádio do Recreativo do Libolo, mas aumentou, provisoriamente, para quatro pontos a vantagem sobre o Petro de Luanda, após a sétima jornada do campeonato angolano.O Petro de Luanda, vice-campeão, tem dois jogos em atraso, tendo adiado a partida da sétima ronda, contra os Bravos do Maquis, para 26 de dezembro, devido ao jogo da segunda mão da segunda eliminatória de qualificação para a fase de grupos da Taça das Confederações de África (Taça CAF, também conhecida por Taça Nelson Mandela), a disputar no sábado, na capital angolana.Na primeira mão, disputada a 14 deste mês, em Kinshasa, na República Democrática do Congo, os angolanos venceram o AS Nyuki por 1-0.Entre os resultados de hoje do Girabola destacou-se o triunfo do Sagrada Esperança, que foi ao reduto do Saurimo FC impor-se por 3-1, enquanto o jogo entre o Sporting de Cabinda e o Recreativo de Caála foi adiado, sem data marcada.A sétima jornada começou na terça-feira, com a Académica do Lobito a bater em casa o Interclube de Luanda por 1-0, o Cuando Cubango FC a 'afundar' na classificação o Atlético Sport Aviação (ASA), ao vencer por 2-1, e o Desportivo da Huíla a deslocar-se ao Uíge para ganhar ao Santa Rita por 1-0.A grande surpresa da jornada foi a derrota caseira do Progresso de Sambizanga, que estava em terceiro lugar, diante do Kabuscorp do Palanca, por 2-1.- Terça-feira, 18 dez:Académica do Lobito - Interclube de Luanda 1-0Cuando Cubango FC - Atlético Sport Aviação (ASA) 2-1Santa Rita do Uíge - Desportivo da Huíla 0-1Progresso do Sambizanga - Kabuscorp do Palanca 1-2- Quarta-feira, 19 dez:Recreativo do Libolo - 1.º de Agosto 0-0Sporting de Cabinda - Recreativo de Caála (adiado)Saurimo FC - Sagrada Esperança 1-3Quarta-feira, 26 dezPetro de Luanda - Bravos do Maquis1. 1.º de Agosto, 15 pontos2. Petro de Luanda, 11 (menos dois jogos). Kabuscorp do Palanca, 114. Sagrada Esperança, 10 (menos 1 jogo)5. Progresso do Sambizanga, 10. Bravos do Maquis, 10. Desportivo da Huíla, 108. Interclube de Luanda, 99. Académica do Lobito, 8. Cuando Cubango FC, 811. Sporting de Cabinda, 7 (menos 1 jogo). Recreativo do Libolo, 713. Atlético Sport Aviação (ASA), 614. Santa Rita do Uíge, 515. Recreativo de Caála, 4 (menos dois jogos). Saurimo FC, 4