1.º de Agosto perde e deixa Petro de Luanda na liderança do Girabola

O tetracampeão angolano de futebol 1.º de Agosto perdeu este domingo por 1-0 na visita ao Recreativo da Caála, em jogo da 21.ª jornada do Girabola, e deixou o Petro de Luanda na liderança do campeonato.

Deco, aos 77 minutos, na sequência de um canto, foi o autor do golo solitário da partida, que decorreu na província angolana do Huambo.

No final do jogo, Ivo Traça, técnico-adjunto dos 'agostinos', felicitou o adversário pela vitória considerando que o "resultado foi justo" e que "nada está perdido".

Por seu lado, David Dias, treinador do Recreativo da Caála, disse que a sua equipa trabalhou para travar o 1.º de Agosto e enalteceu os seus jogadores pelo triunfo.

Com este resultado, o tetracampeão em título fica relegado para a segunda posição com 45 pontos, menos um que o Petro de Luanda, que, no sábado, foi vencer ao campo do Santa Rita de Cássia, por 2-0.

Também hoje, o Bravos do Maquis consolidou a terceira posição da prova, com 41 pontos, ao vencer o Cuando-Cubango FC por 3-0, enquanto, na Huíla, o Desportivo empatou 0-0 com o Sporting de Cabinda.

A jornada encerra na segunda-feira com o duelo entre o Ferrovia do Huambo e o Recreativo do Libolo.

Tony, avançado brasileiro do Petro de Luanda lidera a lista dos melhores marcadores com 12 golos, seguido por Mabululu, do 1.º de Agosto, com 11 golos e Yano, do Petro de Luanda, com menos dois.

Jogos da 21.ª jornada:

- Sábado, 22 fev:

Sagrada Esperança - Académica do Lobito, 4-1.

Santa Rita de Cássia - Petro de Luanda, 0-2.

- Domingo, 23 fev:

Recreativo da Caála - 1.º de Agosto, 1-0.

Desportivo da Huíla - Sporting de Cabinda, 0-0.

Cuando-Cubango FC - Bravos do Maquis, 0-3.

Progresso do Sambizanga - Williet de Benguela, 3-2.

- Segunda-feira, 24 fev:

Ferrovia do Huambo - Recreativo do Libolo

Interclube (folga)

Classificação:

1.º Petro de Luanda, 46 pontos (menos dois jogos).

2.º 1.º de Agosto, 45 pontos ( menos um jogo).

3.º Bravos do Maquis, 41.

4.º Académica do Lobito, 32.

5.º Recreativo do Libolo, 32.

6.º Interclube, 30.

7.º Desportivo da Huíla, 29 (menos um jogo).

8.º Williet de Benguela, 28.

9.º Recreativo da Caála, 24.

10.º Sagrada Esperança, 22 (menos um jogo).

11.º Sporting de Cabinda, 22.

12.º Cuando-Cubango FC, 19.

13.º Progresso do Sambizanga, 18 (menos um jogo).

14.º Ferroviário do Huambo, 16.

15.º Santa Rita de Cássia FC, 13.

16.º 1º de Maio de Benguela, 0 (desclassificado).

DYAS // JP

Lusa/Fim