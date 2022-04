1º de Agosto perde frente ao Bravos do Maquis e atrasa-se na corrida ao título no Girabola

O 1.ª de Agosto somou este domingo, em Luanda, a segunda derrota consecutiva, diante do Bravos do Maquis, por 1-0, e atrasou-se na corrida ao título do campeonato angolano de futebol.

Em encontro da 26.ª jornada do Girabola, um golo de Bwá, aos 29 minutos, derrotou o 1.º de Agosto, que segue na terceira posição, com 46 pontos, a 12 do líder Petro de Luanda. Com esta vitória, o Bravos do Maquis reforçou, por seu lado, a quinta posição, com 39 pontos.

Por seu turno, o Desportivo da Lunda Sul derrotou o Desportivo da Huila por 2-1, após um bis de Maguaia, aos 17 e 54 minutos, enquanto, do lado contrário, Tchutchu, aos 81, reduziu a desvantagem.

O Recreativo da Caála e o Wiliete de Benguela empataram a zero, enquanto o Cuando Cubango FC ganhou ao Progresso do Sambizanga por 2-1, com golos de Paulito, aos oito minutos, e Moussa, aos 60, para os vencedores, e Mateus, aos 26, para os derrotados.

Depu, do Sagrada Esperança, lidera a lista dos marcadores, com 19 golos, seguido por Tiago Azulão, do Petro de Luanda, com 16.

Resultados da 26.ª jornada:

- Sábado, 16 abril:

Interclube -- Sporting de Cabinda, 2-1

Sporting de Benguela -- Académica do Lobito, 1-1

Kabuscorp do Palanca -- Recreativo do Libolo, 0-1

- Domingo, 17 abril:

1.º de Agosto -- Bravos do Maquis, 0-1

Desportivo da Lunda Sul -- Desportivo da Huila, 2-1

Recreativo da Caála -- Wiliete de Benguela, 0-0

Cuando Cubango FC -- Progresso do Sambizanga, 2-1

Adiado

Petro de Luanda -- Sagrada Esperança

Classificação:

1. Petro de Luanda, 58 pontos.

2. Sagrada Esperança, 56.

3. 1.º de Agosto, 46.

4. Interclube, 42.

5. Bravos do Maquis, 39.

6. Académica do Lobito, 35.

7. Desportivo da Huila, 34

8. Recreativo do Libolo, 34

9. Recreativo da Caála, 32.

10. Wiliete de Benguela, 32.

11. Cuando Cubango FC, 30.

12. Sporting de Cabinda, 28.

13. Desportivo da Lunda Sul, 28.

14. Progresso do Sambizanga, 18.

15. Kabuscorp do Palanca, 12.

16. Sporting de Benguela, 5.