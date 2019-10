1.º de Agosto vence com reviravolta e reforça liderança do 'Girabola'

O 1.º de Agosto reforçou este domingo a liderança do campeonato angolano de futebol, com 27 pontos, ao vencer o 1º de Maio de Benguela por 3-1, em duelo de campeões referente à 10ª jornada da competição.Na reedição do antigo clássico do futebol angolano, o 1º de Maio de Benguela saiu em vantagem na primeira parte, graças ao golo de Miguel aos 31 minutos, de grande penalidade.Os 'agostinos', tetracampeões angolanos, conseguiram inverter o marcador: Ary Papel, de penálti, igualou o jogo aos 57 minutos, Mabululu, também de penálti, fez o 2-1, enquanto Natael, aos 79 minutos, assegurou a oitava vitória consecutiva do 1.º de Agosto.Também neste domingo, a Académica do Lobito recebeu e venceu por 1-0 o Cuando-Cubango FC e ascendeu ao segundo lugar, com 23 pontos. Odilon foi o marcador de serviço no estádio do Buraco, em Benguela.Em Calulo, província do Cuanza Sul, o Recreativo do Libolo venceu o Interclube por 1-0, em outro jogo de campeões em que a equipa da polícia, orientada pelo português Bruno Ribeiro, averbou a terceira derrota consecutiva.André Macanga, treinador do Libolo, disse que o jogo foi difícil, mas felicitou os seus jogadores pela vitória, ao passo que Bruno Ribeiro assumiu a derrota, prometendo mais trabalho para as jornadas seguintes.O Desportivo da Huíla e o Sagrada Esperança, treinado pelo português Paulo Torres, empataram 0-0, o que, para Mário Soares, técnico dos 'huilanos' "penaliza a equipa", enquanto o treinador dos 'diamantíferos' pediu "calma e paciência aos adeptos e à direção".A jornada registou ainda a ascensão do Williet SC de Benguela à nona posição, com 12 pontos, ao vencer o Santa Rita de Cássia, por 2-1. Quinho bisou para a equipa anfitriã e Norberto marcou o golo de honra dos católicos do Uíje.A 10.ª jornada do 'Girabola' encerra na segunda-feira, com o desafio entre o Petro de Luanda, vice-campeão das últimas quatro temporadas, e o Bravos do Maquis do Moxico.