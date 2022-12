1.º de Agosto vence Desportivo da Huila e ascende ao 4º lugar do Girabola

O 1.º de Agosto derrotou esta quinta-feira o Desportivo da Huila, por 2-1, na província angolana de Huila, e ascendeu ao quarto lugar do Girabola de futebol, com 22 pontos, em jogo em atraso da sexta jornada.



Bobó, aos 02 minutos, e Dagó, aos 13, marcaram os golos do 1.º de Agosto, enquanto Adó Pena, aos 88, reduziu a desvantagem.

O Petro de Luanda lidera o campeonato, com 28 pontos, mais um do que o Wiliete de Benguela, quatro do que o Sagrada Esperança e seis do que o 1.º de Agosto.

O avançado brasileiro do Petro de Luanda, Tiago Azulão, lidera a lista de artilheiros, com 11 golos, seguido por Kaporal, da Académica do Lobito, com seis, e de Mano Calesso, do Interclube, com três.

Programa da sexta jornada:

- Sexta-feira, 28 outubro:

Petro de Luanda -- Recreativo do Libolo, 0-1

- Sábado, 29 out:

Desportivo da Lunda Sul -- Sagrada Esperança, 1-1

Bravos do Maquis -- Interclube, 1-1

Académica do Lobito -- ASK Dragão do Uige, 2-0

- Domingo, 30 out:

Cuando Cubango FC -- Isaac de Benguela, 1-1

Santa Rita de Cássia -- Wiliete de Benguela, 1-1

Sporting de Benguela -- Sporting de Cabinda, 0-1

- Quinta-feira, 08 dez:

Desportivo da Huila -- 1.º de Agosto, 1-2

Classificação:

1. Petro de Luanda, 28 pontos

2. Wiliete de Benguela, 27

3. Sagrada Esperança, 24

4. 1.º de Agosto, 22

5. Interclube, 21

6. Desportivo da Huila, 15

7. Académica do Lobito, 15

8. Sporting de Cabinda, 14

9. Santa Rita de Cássia, 14

10. Cuando Cubango FC, 13

11. Bravos do Maquis, 12

12. Recreativo do Libolo, 12

13. Desportivo da Lunda Sul, 9

14. Sporting de Benguela, 9

15. Isaac de Benguela, 4

16. ASK Dragão do Uige, 3