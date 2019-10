1º de Agosto vence e consolida liderança do Girabola

O 1º de Agosto, tetracampeão angolano, consolidou esta quarta-feira a liderança do campeonato, com 25 pontos, após vencer por 3 -1 o Bravos do Maquis, no Moxico, em jogo da nova jornada.No estádio do Mundunduleno, leste de Angola, os golos dos agostinos foram apontados por Leonel Lombi, Mongo e Mabululu, enquanto Mussumari marcou o golo honra dos 'maquizardes', que descem um degrau na tabela.Ivo Traça, técnico-adjunto do 1º de Agosto, felicitou os seus jogadores pela vitória, referindo que os campeões em título deram "mais um passo rumo ao penta", ao passo que Simão Paulo, adjunto do Bravos do Maquis, assumiu a derrota e atribuiu "mérito ao adversário".Também hoje, o Petro de Luanda, vice-campeão das últimas quatro temporadas, venceu o Interclube por 3-0, garantindo o segundo lugar, com 20 pontos, num jogo em que o avançado Yano bisou e o brasileiro Tony 'engordou' a vitória petrolífera.A nona jornada do Girabola fica ainda marcada pela primeira vitória do Ferrovia do Huambo, que venceu hoje por 1-0 o Williet de Benguela, com um golo de Chabalala.O Sagrada Esperança, orientado pelo português Paulo Torres, empatou 1-1 com o Progresso do Sambizanga. Pelos diamantíferos marcou Giresse, enquanto Moco faturou pelos sambilas.Santa Rita de Cássia - Sporting de Cabinda, 1-1Bravos do Maquis - 1º de Agosto, 1-3Cuando-Cubango FC - Recreativo do Libolo, 0-0Ferrovia do Huambo - Williet SC de Benguela, 1-0Sagrada Esperança - Progresso do Sambizanga, 1-11º de Maio de Benguela - Desportivo da Huíla, 0-0Recreativo da Caála - Académica do Lobito, 0-1Interclube - Petro de Luanda, 0-31. 1.º de Agosto, 24 pontos2. Petro de Luanda, 20 pontos3. Académica do Lobito, 204. Recreativo do Libolo, 185. Desportivo da Huíla 146. Interclube, 147. Bravos do Maquis, 148. Cuando-Cubango FC, 129. Recreativo da Caála, 1010. Sporting de Cabinda, 1011. Sagrada Esperança, 912. Williet de Benguela, 913. Progresso do Sambizanga, 814. Ferroviário do Huambo, 615. 1.º de Maio de Benguela, 316. Santa Rita de Cássia FC, 3