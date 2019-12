1.º de Agosto vence e regressa à liderança do Girabola

O 1.º de Agosto, tetracampeão angolano de futebol, reassumiu este domingo a liderança do campeonato, com 33 pontos, ao vencer a Académica do Lobito, por 3-0, em jogo de acerto da 13.ª jornada.

Ary Papel, avançado dos 'agostinos', marcou os três golos da partida, que decorreu no estádio 11 de Novembro, em Luanda, aos cinco, 65 e 75 minutos.

Com este resultado, o 1.º de Agosto regressa à liderança do Girabola, com mais um ponto do que o Petro Luanda, vice-campeão e segundo classificado na prova com 32 pontos, que no sábado venceu o Recreativo do Libolo, por 3-0.

Ivo Traça, treinador adjunto do 1.º de Agosto, felicitou a sua equipa pela vitória, enquanto Águas da Silva, técnico dos 'lobitangas', lamentou a derrota considerando que a sua equipa "pecou pela falta de ritmo competitivo".

Também hoje, mas para a abertura da 15.ª jornada e última da primeira volta da prova, o Cuando-Cubango FC perdeu em casa por 1-0 diante do Sagrada Esperança da Lunda Norte.

Os 'diamantíferos' ascenderam à sexta posição da prova, com 20 pontos.

Jogos da 15.ª jornada:

- Domingo, 15 dez:

Cuando-Cubango FC - Sagrada Esperança, 0-1.

- Sábado, 21 dez:

Petro de Luanda - Sporting de Cabinda

Bravos do Maquis - Progresso do Sambizanga

Interclube - Desportivo da Huíla

Recreativo do Libolo - Académica do Lobito

- Domingo, 22 dez:

Recreativo da Caála - Ferrovia do Huambo

Santa Rita de Cássia - 1.º de Maio de Benguela

1.º de Agosto - Williet SC de Benguela

Classificação:

1. 1.º de Agosto, 33 pontos (menos um jogo).

2. Petro de Luanda, 32 pontos (menos um jogo).

3. Académica do Lobito, 25 (menos um jogo).

4. Recreativo do Libolo, 25.

5. Desportivo da Huíla, 23.

6. Sagrada Esperança, 20.

7. Interclube, 19.

8. Bravos do Maquis, 19.

9. Williet de Benguela, 18.

10. Sporting de Cabinda, 17 (menos um jogo).

11. Cuando-Cubango FC, 17.

12. Recreativo da Caála, 14.

13. Progresso do Sambizanga, 12.

14. Ferroviário do Huambo, 11.

15. Santa Rita de Cássia FC, 8.

16. 1.º de Maio de Benguela, 8.