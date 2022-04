1.º de Agosto vence Sporting de Cabinda e reforça terceira posição do Girabola

O 1.º de Agosto venceu este domingo o Sporting de Benguela, no reduto deste, por 1-0, após golo de Dago, aos 47 minutos, e reforçou a terceira posição do campeonato angolano de futebol, em jogo da 27.ª jornada.

Por seu lado, o Bravos do Maquis alcançou uma vitória caseira sobre o Desportivo da Lunda Sul por 2-1 e reforçou a quinta posição, com dois golos de Savané, aos 55 e 80 minutos, depois de Cuca, aos 52, adiantar visitantes.

O Sporting de Cabinda e o Cuando Cubango FC empataram a zero, na província angolana de Cabinda.

A jornada encerra em 10 de maio, quando o líder Petro de Luanda, treinado pelo português Alexandre Santos, se deslocar à província angolana de Benguela para defrontar a Académica do Lobito.

Depu, do Sagrada Esperança, lidera a lista dos melhores marcadores do Girabola, com 19 golos, seguido por Tiago Azulão, do Petro de Luanda, com 16.

Resultados da 27.ª jornada:

- Sexta-feira, 22 abr:

Desportivo da Huila -- Kabuscorp do Palanca, 1-1

- Sábado, 23 abr:

Sagrada Esperança -- Interclube, 1-2

Recreativo do Libolo -- Sporting de Benguela, 1-1

Progresso do Sambizanga -- Recreativo da Caála, 0-1

- Domingo, 24 abr:

Wiliete de Benguela -- 1.º de Agosto, 0-1

Bravos do Maquis -- Desportivo da Lunda Sul, 2-1

Sporting de Cabinda -- Cuando Cubango FC, 0-0

- Terça-feira, 10 mai:

Académica do Lobito -- Petro de Luanda

Classificação:

1. Petro de Luanda, 58 pontos.

2. Sagrada Esperança, 56.

3. 1.º de Agosto, 49.

4. Interclube, 45.

5. Bravos do Maquis, 43.

6. Académica do Lobito, 35.

7. Recreativo do Libolo, 35.

8. Desportivo da Huila, 35.

9. Recreativo da Caála, 35.

10. Wiliete de Benguela, 32.

11. Cuando Cubango FC, 32.

12. Sporting de Cabinda, 29.

13. Desportivo da Lunda Sul, 28.

14. Progresso do Sambizanga, 18.

15. Kabuscorp do Palanca, 13.

16. Sporting de Benguela, 9.