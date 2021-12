1.º de Agosto vence Wiliete de Benguela e consolida terceiro lugar do Girabola

O 1.º de Agosto venceu esta quinta-feira, em Luanda, o Wiliete de Benguela por 3-1, e consolidou o terceiro lugar do campeonato angolano de futebol, em jogo da 12.ª jornada.

Macaia, aos sete minutos, Bobó, aos 43, e Zini, aos 65, apontaram os golos do 1º de Agoto, enquanto, do lado contrário, Ning, aos 81 minutos, reduziu a desvantagem.

O jogo entre o Kabuscorp do Palanca e o Desportivo da Huila não se realizou devido à chegada tardia do Desportivo a Luanda, em consequência de uma avaria registada na aeronave que transportou a equipa visitante.

Também adiado foi o confronto entre o Recreativo da Caála e o Progresso do Sambizanga, devido a apresentação de testes à Covid-19 vencidos pelo Progresso.

Depú, do Sagrada Esperança lidera a lista dos melhores marcadores, com 15 golos, seguido por Tiago Azulão, do Petro de Luanda, com oito, e Jiresse, do Recreativo do Libolo, com sete.

Resultados da 12.ª jornada:

- Quarta-feira, 15 dez:

Petro de Luanda -- Académica do Lobito, 2-0

Interclube -- Sagrada Esperança, 1-2

Sporting de Benguela -- Recreativo do Libolo, 1-2

Cuando Cubango FC -- Sporting de Cabinda, 0-1

Desportivo da Lunda Sul -- Bravos do Maquis, 0-1

- Quinta-feira, 16 dez:

1.º de Agosto - Wiliete de Benguela, 3-1

Adiados:

Kabuscorp do Palanca -- Desportivo da Huila

Recreativo da Caála -- Progresso do Sambizanga

Classificação:

1. Sagrada Esperança, 32 pontos.

2. Petro de Luanda, 32.

3. 1.º de Agosto, 26.

4. Wiliete de Benguela, 20.

5. Interclube, 19.

6. Bravos do Maquis, 16.

7. Recreativo do Libolo, 15.

8. Recreativo da Caála, 13.

9. Desportivo da Huila, 13.

10. Sporting de Cabinda, 13.

11. Kabuscorp do Palanca, 12.

12. Desportivo da Lunda Sul, 12.

13. Académica do Lobito, 12.

14. Cuando Cubango FC, 11.

15. Progresso do Sambizanga, 5.

16. Sporting de Benguela, 1.