Interclube e Recreativo do Libolo empatam em duelo de treinadores portugueses

O Interclube, orientado pelo português Ivo Campos, e o Recreativo do Libolo, treinado por Paulo Torres, empataram esta segunda-feira a zero, em jogo da 28.ª jornada do campeonato angolano de futebol.

Com o empate, o Libolo mantém-se nos lugares de despromoção, em 12.º com 31 pontos, ao contrário do Inter, que conserva o quinto lugar, com 43.

O líder Sagrada Esperança perdeu diante do Recreativo da Caála, por 1-0, após golo de Depú, aos 19 minutos, e continua com 64 pontos.

O Petro de Luanda, por sua vez, não soube tirar o máximo proveito, empatou a zero diante do Kuando Kubango FC, em Luanda, e perdeu a oportunidade de regressar à liderança, mantendo-se na segunda posição, com os mesmos 64 pontos.

Para a mesma ronda, esta tarde, o 1.º de Agosto goleou o Sporting de Cabinda, por 4-0, após golos de Zini, aos 42 e 51 minutos, Mário, aos 43 minutos, e Bito, aos 61.

O 1º de Agosto consolidou a terceira posição, com 58 pontos.

Tiago Azulão, do Petro de Luanda, é o melhor marcador da prova, com 14 golos, seguido por Dasfáa, do Interclube, com 11, e de Mabululu, do 1.º de Agosto, com 10.

Resultados da 28.ª jornada:

- Sábado, 17 jul:

Académica do Lobito - Ferrovia do Huambo, 0-0

Progresso Sambizanga - Desportivo da Huila, 2-1

- Domingo, 18 jul:

Santa Rita - Baixa de Kassanje, 2-0

Wiliete de Benguela - Bravos do Maquis, 2-2

- Segunda-feira, 19 jul:

Interclube - Recreativo do Libolo, 0-0

Sporting de Cabinda - 1.º de Agosto, 0-4

Petro de Luanda - Kuando Kubango FC, 0-0

Recreativo da Caála - Sagrada Esperança, 1-0

Classificação:

1. Sagrada Esperança, 64 pontos.

2. Petro de Luanda, 64.

3. 1.º de Agosto, 58.

4. Bravos do Maquis, 52.

5. Interclube, 43.

6. Recreativo da Caála, 43.

7. Wiliete de Benguela, 37

8. Académica do Lobito, 37.

9. Kuando Kubango FC, 32.

10. Progresso Sambizanga, 31.

11. Desportivo da Huila, 31.

12. Recreativo do Libolo, 31.

13. Baixa de Kassanje, 29.

14. Santa Rita de Cássia, 28.

15. Sporting de Cabinda, 27.

16. Ferrovia do Huambo, 1.