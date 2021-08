Federação Angolana de Futebol pune Sagrada Esperança mas mantém título

O Conselho de Disciplina da Federação Angolana de Futebol (FAF) puniu esta sexta-feira o Sagrada Esperança ao pagamento de 440 mil kwanzas devido aos atos de vandalismo dos seus adeptos, no último jogo do Girabola.

Em comunicado, proibiu a entrada de adeptos dos campeões angolanos na próxima partida que efetuarem, bem como indemnizar o estado angolano pela destruição de equipamentos do estádio 11 de Novembro, em Luanda.

A FAF entende ainda não haver razões para anular o título de campeão ao Sagrada Esperança, conforme protesto apresentado pelo Petro de Luanda, vice-campeão.

"As infrações e violações às leis de jogo e aos regulamentos da Federação Angolana de Futebol são, em primeira instância, sancionados pelos árbitros e homologados e/ou agravados pelo Conselho de Disciplina", citando o art.º 89º do regulamento do Girabola.

Na 30.ª e última jornada do campeonato angolano de futebol, os jogadores e equipa técnica do Sagrada Esperança retiraram-se do relvado sob fortes protestos, devido a um penálti assinalado a favor do Petro de Luanda, que perdia por 1-0.

Os protestos incitaram os seus adeptos, que arrancaram cadeiras do estádio 11 de Novembro, em Luanda, e arremessaram-nas para o relvado.

Depois de mais de 20 minutos de apelos por parte de entidades desportivas e políticas presentes ao estádio, os jogadores regressaram ao campo e o brasileiro Tiago Azulão falhou o penálti, após longo tempo de espera, e o resultado não se alterou até ao fim do jogo.