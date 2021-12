Petro de Luanda de Alexandre Santos vence e mantém-se na segunda posição do Girabola

O Petro de Luanda, orientado pelo português Alexandre Santos, venceu esta quarta-feira, em Luanda, a Académica do Lobito, por 2-0, em jogo da 12.ª jornada do Girabola, e mantém-se na segunda posição, com 32 pontos. Gleison, aos 63 minutos, e Tiago Azulão, quatro minutos depois, marcaram os golos.

Já o Recreativo do Libolo, de Paulo Torres, ganhou ao Sporting de Benguela por 2-1, no terreno deste. Gogoró, aos sete minutos, e Jiresse aos 21, marcaram os golos dos visitantes, enquanto, Ngoma, aos 78 minutos, reduziu para os anfitriões.

O Sagrada Esperança derrotou, em Luanda, o Interclube, por 2-1, e continua na liderança do campeonato, com 32 pontos.

Catraio, aos 32 minutos, abriu o marcador para os anfitriões que, um minuto depois, viram a igualdade restabelecida, por Depú. Aos 90+6, os campeões angolanos deram à volta ao resultado, com golo de Luís Tati.

O Sporting de Cabinda venceu o Cuando Cubango FC por 1-0, no reduto deste, com golo de Kadima, aos 45 minutos, enquanto o Bravos do Maquis ganhou ao Desportivo da Lunda Sul, no terreno deste, por 1-0, após golo de Amaro, aos 14 minutos.

O jogo entre o Kabuscorp do Palanca e o Desportivo da Huila não se realizou devido à chegada tardia do Desportivo a Luanda, em consequência de uma avaria registada na aeronave que transportou a equipa visitante.

Também adiado foi o confronto entre o Recreativo da Caála e o Progresso do Sambizanga.

Para a mesma jornada, o 1.º de Agosto recebe na quarta-feira o Wiliete de Benguela, em Luanda.

Depú, do Sagrada Esperança lidera a lista dos melhores marcadores, com 15 golos, seguido por Tiago Azulão, do Petro de Luanda, com oito, e Jiresse, do Recreativo do Libolo, com sete.

Resultados da 12.ª jornada:

- Quarta-feira, 15 dez:

Petro de Luanda -- Académica do Lobito, 2-0

Interclube -- Sagrada Esperança, 1-2

Sporting de Benguela -- Recreativo do Libolo, 1-2

Cuando Cubango FC -- Sporting de Cabinda, 0-1

Desportivo da Lunda Sul -- Bravos do Maquis, 0-1

- Quinta-feira, 16 dez:

1.º de Agosto - Wiliete de Benguela

Adiados:

Kabuscorp do Palanca -- Desportivo da Huila

Recreativo da Caála -- Progresso do Sambizanga

Classificação:

1. Sagrada Esperança, 32 pontos.

2. Petro de Luanda, 32.

3. 1.º de Agosto, 23.

4. Wiliete de Benguela, 20.

5. Interclube, 19.

6. Bravos do Maquis, 16.

7. Recreativo do Libolo, 15.

8. Recreativo da Caála, 13.

9. Desportivo da Huila, 13.

10. Sporting de Cabinda, 13.

11. Kabuscorp do Palanca, 12.

12. Desportivo da Lunda Sul, 12.

13. Académica do Lobito, 12.

14. Cuando Cubango FC, 11.

15. Progresso do Sambizanga, 5.

16. Sporting de Benguela, 1.