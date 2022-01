Petro de Luanda anuncia contratação do guarda-redes Welligton de Lima

O Petro de Luanda, orientado pelo treinador português Alexandre Santos, anunciou esta segunda-feira a contratação do guarda-redes brasileiro Welligton de Lima, que assinou por uma época e meia.

O atleta de 31 anos, que já vestiu as cores do Marítimo, de 2012 a 2017, vai agora alinhar no clube do campeonato angolano.

No Brasil, o guarda-redes já vestiu as camisolas do Duque de Caxias, Globo FC, Lagarto-SE, Campinense e ABC, este último, em 2021.