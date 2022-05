Equipas do Girabola prometem não disputar última jornada por falta de pagamento

As equipas do Girabola prometeram esta terça-feira, em Luanda, não disputar, quinta-feira, a 30.ª e última jornada do campeonato angolano de futebol, devido ao atraso no pagamento do dinheiro disponibilizado por um consórcio à Federação Angolana de Futebol (FAF).

Trata-se da Sonangol, a Sodiam e a Endiama.

A decisão saiu de uma reunião realizada na segunda-feira, e na qual compareceram presidentes de 12 das 16 equipas.

Na sequência, a FAF, na voz do seu vice-presidente José Carlos Miguel, prometeu penalizar com falta de comparência e consequentemente desqualificação as equipas que não jogarem.

O Girabola é liderado pelo Petro de Luanda, orientado pelo treinador português Alexandre Santos, com 74 pontos, seguido pelo Sagrada Esperança, que tem 60, mais dois do que o 1.º de Agosto, terceiro classificado.

O Progresso do Sambizanga, com 19 pontos, o Kabuscorp do Palanca, com 17, e o Sporting de Benguela, que tem nove, estão despromovidos.