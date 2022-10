Petro de Luanda vence e isola-se na liderança do Girabola

O Petro de Luanda, orientado pelo treinador português Alexandre Santos, venceu este domingo o Santa Rita de Cássia por 3-0 e isolou-se na liderança do campeonato angolano, com seis pontos, em duas jornadas.

Em jogo disputado na província angolana do Uige, Tiago Azulão, por duas vezes, aos 41' e 68', e Jarede, aos 53', marcaram os golos do Petro.

Por seu lado, o 1.º de Agosto venceu o Bravos do Maquis por 1-0, graças a um golo de Jiresse, logo aos quatro minutos, na província angolana do Moxico, e ocupa a quinta posição, com quatro pontos.

O Cuando Cubango FC e a Académica do Lobito empataram a zero, na província angolana do Bié, o mesmo resultado verificado no jogo entre o Sporting de Cabinda e o ASK Dragão do Uige.

Tiago Azulão, do Petro de Luanda, é o melhor marcador do campeonato, com quatro golos.



Resultados da 2ª jornada:

- Sábado, 1 out:

Isaac de Benguela -- Wiliete de Benguela, 0-0

Interclube -- Sagrada Esperança, 2-0

Desportivo da Lunda Sul -- Sporting de Benguela, 2-0

Recreativo do Libolo -- Desportivo da Huila, 1-1

- Domingo, 2 out:

Cuando Cubango FC -- Académica do Lobito, 0-0

Bravos do Maquis -- 1º de Agosto, 0-1

Santa Rita de Cássia -- Petro de Luanda, 0-3

Sporting de Cabinda -- ASK Dragão do Uige, 0-0

Classificação:

1. Petro de Luanda, 6 pontos

2. Interclube, 4

3. Sporting de Cabinda, 4

4. Wiliete de Benguela, 4

5. 1.º de Agosto, 4

6. Recreativo do Libolo, 4

7. Desportivo da Lunda Sul, 3

8. Desportivo da Huila, 2

9. Cuando Cubango FC, 2

10. Académica do Lobito, 2

11. Isaac de Benguela, 2

12. Sporting de Benguela, 1

13. Santa Rita, 1

14. ASK do Dragão do Uige, 1

15. Bravos do Maquis, 0

16. Sagrada Esperança, 0