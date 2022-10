África do Sul 'chama' Paulo Torres

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Paulo Torres pode mudar de ares em breve. O atual técnico do Desportivo da Huíla, que venceu a Supertaça de Angola pela primeira vez na sua história, tem um convite para seguir rumo ao futebol sul-africano, mas, ao que Record apurou, o treinador português de 50 anos também foi sondado por outro clube do Girabola.Pese embora o início difícil de campeonato que o Desportiva da Huíla esta a enfrentar, o técnico pondera seguir carreira noutras paragens, sendo que as próximas semanas adivinham-se decisivas.