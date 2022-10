Desportivo da Huila de Paulo Torres alcança primeira vitória no Girabola

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Desportivo da Huila, treinado pelo português Paulo Torres, alcançou este domingo a primeira vitória no campeonato angolano de futebol, ao vencer o Sporting de Benguela por 1-0, na quarta jornada.

Malamba, aos 32 minutos foi o autor do golo da formação de Huíla, que soma dois empates e uma derrota e ascendeu ao sétimo lugar, com cinco pontos.

Na próxima jornada, a equipa orientada por Paulo Torres defronta o campeão Petro de Luanda, treinado pelo português Alexandre Santos.

O Wiliete de Benguela venceu o Cuando Cubango FC por 3-1, e ascendeu a liderança do Girabola, com 10 pontos, com golos de Naiguel, aos 11 minutos, Nelitos, aos 62, e Bebucho, aos 87, enquanto Magrinho, aos 51, marcou o golo de honra dos derrotados.

Tiago Azulão, do Petro de Luanda, é o melhor marcador do campeonato, com quatro golos.





Resultados da quarta jornada:

- Sábado, 15 out:

Recreativo do Libolo-Sporting de Cabinda, 2-1

Interclube-Isaac de Benguela, 3-2

Académica do Lobito-Santa Rita de Cássia, 2-0

- Domingo, 16 out:

Desportivo da Huila-Sporting de Benguela, 1-0

Wiliete de Benguela-Cuando Cubango FC, 3-1

- Terça-feira, 18 out:

ASK Dragão do Uige-Petro de Luanda

- Quarta-feira, 19 out:

Bravos do Maquis-Sagrada Esperança

- Quarta-feira, 26 out:

Desportivo da Lunda Sul-1.º de Agosto





Classificação:

1. Wiliete de Benguela, 10 pontos.

2. Recreativo do Libolo, 8

3. Sporting de Cabinda, 7

4. Interclube, 7

5. Petro de Luanda, 6

6. Académica do Lobito, 6

7. Desportivo da Huila, 5

8. 1.º de Agosto, 4

9. Desportivo da Luanda Sul, 3

10. Isaac de Benguela, 3

11. ASK Dragão do Uige, 2

12. Sporting de Benguela, 2

13. Cuando Cubango FC, 2

14. Bravos do Maquis, 1

15. Santa Rita de Cássia, 1

16. Sagrada Esperança, 0