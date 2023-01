Desportivo da Huila de Paulo Torres cilindra ASK Dragão do Uige e sobe a sexto do Girabola

O Desportivo da Huila, orientado pelo treinador português Paulo Torres, goleou o ASK Dragão do Uige por 6-1, e subiu a sexto do campeonato angolano de futebol, com 21 pontos, no jogo de encerramento da 15.ª jornada.



Rupson, aos 5 e 8 minutos, Nandinho, aos 34, Ado Pena, aos 88, e Mendes, aos 90 e 90+2, marcaram os golos, enquanto Galaxy, aos 27, reduziu.

O Santa Rita de Cássia e o Sporting de Cabinda empataram 1-1, após golos de Coxito, aos 17, a favor dos 'leões', e Gui, aos 39, para o Santa Rita de Cássia.

Com estas duas partidas está encerrada a primeira volta do Girabola.

O avançado brasileiro do Petro de Luanda Tiago Azulão lidera a lista de 'artilheiros', com 13 golos, seguido por Kaporal, da Académica do Lobito, com sete, e Julinho, do Interclube, com cinco.

Resultados da 15.ª jornada:

- Segunda-feira, 21 novembro:

Sagrada Esperança -- Isaac de Benguela, 2-1

- Quarta-feira, 07 dezembro:

Wiliete de Benguela -- Académica do Lobito, 2-1

Bravos do Maquis -- Sporting de Benguela, 1-0

- Quarta-feira, 14 dez:

Cuando Cubango FC -- Petro de Luanda, 1-2

Desportivo da Lunda Sul -- Recreativo do Libolo, 1-0

- Quarta-feira, 28 dez:

Interclube -- 1.º de Agosto, 1-0

- Quinta-feira, 29 dez:

Santa Rita de Cássia -- Sporting de Cabinda, 1-1

Desportivo da Huila -- ASK Dragão do Uige, 6-1

Classificação:

1. Petro de Luanda, 37 pontos

2. Wiliete de Benguela, 31

3. Interclube, 28

4. Sagrada Esperança, 27

5. 1.º de Agosto, 27

6. Desportivo da Huila, 21

7. Académica do Lobito, 20

8. Santa Rita de Cássia, 20

9. Bravos do Maquis, 17

10- Sporting de Cabinda, 17

11. Desportivo da Lunda Sul, 16

12. Cuando Cubango FC, 15

13. Recreativo do Libolo, 15

14. Sporting de Benguela, 9

15. Isaac de Benguela, 9

16. ASK Dragão do Uige, 4