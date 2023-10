1.º de Agosto eliminado da Liga dos Campeões africana

Os angolanos do 1.º de Agosto foram esta segunda-feira eliminados da Liga dos Campeões africana, após perder por 2-1, diante do Al-Hilal, do Sudão do Sul, em Marrocos, casa emprestada, devido à situação política naquele país.

Yasser Muzamel, aos sete minutos, e Mohamed, aos 40, marcaram os golos dos sudaneses, enquanto Aguinaldo, aos 73, reduziu para os angolanos, que tinham empatado 0-0 no primeiro jogo.

Na Taça da Confederação Africana, a Académica do Lobito garantiu o apuramento para a fase de grupos, fruto da vitória de hoje sobre o El Merriek, do Sudão, por 3-0, na província angolana da Huila, depois do empate 0-0 na primeira mão.

Caprego, aos 31 minutos, Maria Pia, aos 58, e Jedson, aos 81, marcaram os golos.

Para a mesma competição, o Sagrada Esperança também alcançou o apuramento, depois de eliminar no sábado o Ferroviário de Maputo por 5-3, nos penáltis, após vitória por 1-0.

O sorteio da fase de grupos realiza-se na sexta-feira, em Joanesburgo, na África do Sul.