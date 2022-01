Académica do Lobito rescinde contrato com o treinador Águas da Silva

A Académica do Lobito rescindiu o contrato com o treinador angolano Águas da Silva, de maneira amigável, anunciou o presidente de direção do clube angolano José Luís Borges.

Trata-se da primeira 'chicotada psicológica' no ano 2022, após quinze jornadas disputadas ao fim da primeira volta do 'Girabola'.

Sem avançar as razões, o presidente anunciou que a direção que lidera vai anunciar, brevemente, o novo treinador.

Águas da Silva deixa a equipa na 11.ª posição do campeonato angolano de futebol, com 16 pontos, após vitória no sábado sobre o Recreativo da Caála por 1-0, no seu reduto.

Em quinze jogos, na presente temporada, alcançou quatro vitórias, quatro empates e sete derrotas.