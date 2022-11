Alexandre Ribeiro demitido do comando do Sagrada Esperança por maus resultados... após duas vitórias seguidas

O treinador português Alexandre Ribeiro foi esta quarta-feira demitido do comando técnico do Sagrada Esperança, devido a maus resultados e fraco desempenho da equipa, no Girabola, anunciou a direção do clube angolano.



Em comunicado, o clube informou que o treinador angolano Francisco Moniz Hungo vai orientar, provisoriamente, a equipa, até que se contrate outro técnico.

Ao longo da época, Alexandre Santos falhou um dos principais objetivos traçados pela direção do clube, que tem que ver com o fato de não ter conseguido apurar os angolanos do Sagrada Esperança para a fase de grupos da Taça da Confederação Africana de Futebol.

No campeonato angolano, Alexandre Ribeiro, que assinou contrato de um ano, e foi demitido em três meses, deixa a equipa em quinto, com 12 pontos, frutos de três vitórias, igual número de empates e duas derrotas. Nos últimos cinco encontros, o Sagrada Esperança somou três triunfos e dois empates, sendo que os últimos dois jogos acabaram em vitória.



Na equipa técnica figuravam também os portugueses Sandro Medeiros, Rui Lima, Bruno Cristiano e João Gomes.