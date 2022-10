Alexandre Santos antevê jogo com Cape Town City: «Petro de Luanda tem de ser sereno na finalização»

O treinador dos angolanos do Petro de Luanda, o português Alexandre Santos, disse esta quinta-feira esperar dificuldades na visita ao Cape Town City, no sábado, para a derradeira eliminatória de acesso à Liga dos Campeões africanos de futebol.



"Não vai ser um jogo fácil para nós, porque o adversário melhorou bastante a sua performance ao longo da última temporada, por isso, temos a necessidade de sermos rigorosos defensivamente e serenos na finalização" disse.

Alexandre Santos falava em conferência de imprensa de antevisão do jogo da primeira mão, diante dos sul-africanos, recomendando cautela aos campeões angolanos. Os sul-africanos já levam 10 jogos no campeonato interno, ao contrário do Petro de Luanda, que realizou apenas duas partidas no campeonato angolano, situação que acabou por ser realçada, como preocupação, pelo treinador português.

Sendo assim, Alexandre Santos, que citou a última eliminatória como exemplo, disse que para ultrapassar eventuais desvantagens, o Petro de Luanda deve procurar a superioridade em campo e evitar uma possível pressão no jogo da segunda mão, em 13 de outubro, em Luanda.

Para a mesma competição, o 1.º de Agosto defronta, no domingo, o Simba, da Tanzânia, em Luanda, após eliminar o Red Arrows, da Zâmbia, na primeira eliminatória de acesso à fase de grupos da 'Champions' africana.